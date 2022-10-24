Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів знову ухвалила рішення про обмеження переваг, які агресор має через свій статус в організації.

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Нові обмеження для Росії

Цього разу йдеться про обмеження можливостей Росії брати участь у роботі Міжнародної групи з боротьби з відмиванням коштів, а також – заборону на участь у регіональних групах як члена FATF.

Цікаво! Буквально сьогодні, 24 жовтня, Денис Шмигаль розкрив деталі переговорів з Німеччиною. Однією із темою переговорів була саме участь Росії у FATF, як і фінансування оборони та подальша співпраця.

Згідно з даними Мінфіну, попри санкційні обмеження Росія продовжує вести справи з країнами, які входять до чорного списку FATF, а також терористичними організаціями. Зокрема, йдеться про:

Іран;

Північну Корею.

В українському відомстві наголосили, що держава-агресорка продовжує імітувати виконання низки міжнародних стандартів, використовуючи маніпуляції та формальні посилання на документи FATF. Натомість дії Росії свідчать про прямо протилежне. Офіційна Москва ігнорує:

Заборону фінансування тероризму;

Режим нерозповсюдження зброї масового ураження;

Повномасштабна війна проти України чітко суперечить Мандату, принципам та зобов’язанням FATF.

Крім того, Міністерство фінансів спільно з Держфінмоніторингом продовжують працювати задля того, аби ще більше ізолювати Росію від сфери фінансового моніторингу. Ба більше, Україна звертається до інших країн із закликом про допомогу. Ще один пласт цього заклику – підтримка остаточного рішення про виключення Росії з FATF та включення цієї країн до чорного списку.