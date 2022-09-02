В этот процесс вовлечены представители Федерального бюро расследований, полиция и Службы внутренней безопасности США.

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В США провели обыски, связанные с российским олигархом

В одной из многоэтажек в престижном районе Нью-Йорка – Манхэттене и дома в Гемптоне правоохранители провели обыски. Аналогичные шаги были сделаны знающими в объектах собственности на Фишер-Айленд в Майами. Эти здания могут быть связаны с российским олигархом, чью яхту за 900 миллионов долларов этой весной конфисковали яхту в Испании.

Любопытно! В Финляндии зафиксировали неоднозначную тенденцию – россияне массово снимают наличные деньги. Таким образом, они могут получить иностранную валюту (евро). Они используют карты от китайской платежной системы UnionPay.

Речь идет о Викторе Вексельберге из близкого окружения Владимира Путина. Подсанкционный миллиардер является главой конгломерата "Ренова" с интересами в металлургической, горнодобывающей и технологической отраслях.

По данным Forbes , капитал российского бизнесмена составляет 5 миллиардов долларов. Известно, что из-за санкций 1,5 миллиарда долларов , которые миллиардер держал в банках США и Швейцарии, заморожены. За последние 10 лет его капитал рос до 17,2 миллиарда долларов.

В целом в США все активы родившегося в Украине олигарха заморожены, а компаниям запрещено вести бизнес с ним и его фирмами. Кроме того, Виктор Вексельберг - фигурант расследования Министерства юстиции США по делу о банковском мошенничестве.