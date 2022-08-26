Согласно данным регионального менеджера компании Nokas nosto, обслуживающей банкоматы в Финляндии, рекордно быстрое снятие наличных началось после того, как страна вновь открыла границу для жителей россии.

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россияне массово опустошают банкоматы в Финляндии

россияне начали с молниеносной скоростью снимать наличные деньги, поскольку таким образом они имеют шанс получить иностранную валюту – евро. Туристы из государства-агрессора в Финляндии используют карты от китайской платежной системы UnionPay.

К теме! К сожалению, российские компании во втором квартале смогли существенно увеличить свои доходы. Речь идет о росте на уровне 25%. Это произошло даже несмотря на санкции стран Запада против агрессора.

В Финляндии зафиксировали, что в последнее время россияне используют именно карты UnionPay. Причем речь идет не только о снятии наличных денег, но и о плате за покупки в восточных регионах европейской страны.

Дело в том, что китайская платежная система сегодня – единственный крупный игрок международного уровня, до сих пор работающий в России. Украина неоднократно призывала китайские компании прекратить сотрудничество с этим государством. Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину рынок агрессора покинули:

Visa,

American Express,

Mastercard.

В Финляндии UnionPay работает несколько последних лет, а на рынке Украины китайская платежная система появилась в 2013 году. Кроме того, недавно о начале постепенного выхода из российского рынка сообщил один из крупнейших банков мира – Citigroup. Теперь известно о следующих аспектах этого процесса: