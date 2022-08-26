Согласно данным регионального менеджера компании Nokas nosto, обслуживающей банкоматы в Финляндии, рекордно быстрое снятие наличных началось после того, как страна вновь открыла границу для жителей россии.
Интересно Перспективы экономики Британии и ЕС: чем интересна валютная пара евро – фунт стерлингов
россияне массово опустошают банкоматы в Финляндии
россияне начали с молниеносной скоростью снимать наличные деньги, поскольку таким образом они имеют шанс получить иностранную валюту – евро. Туристы из государства-агрессора в Финляндии используют карты от китайской платежной системы UnionPay.
В Финляндии зафиксировали, что в последнее время россияне используют именно карты UnionPay. Причем речь идет не только о снятии наличных денег, но и о плате за покупки в восточных регионах европейской страны.
Дело в том, что китайская платежная система сегодня – единственный крупный игрок международного уровня, до сих пор работающий в России. Украина неоднократно призывала китайские компании прекратить сотрудничество с этим государством. Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину рынок агрессора покинули:
- Visa,
- American Express,
- Mastercard.
В Финляндии UnionPay работает несколько последних лет, а на рынке Украины китайская платежная система появилась в 2013 году. Кроме того, недавно о начале постепенного выхода из российского рынка сообщил один из крупнейших банков мира – Citigroup. Теперь известно о следующих аспектах этого процесса:
- Гигант из Уолл-стрит заявил о закрытии всех потребительских и коммерческих банковских операций в России;
- Сокращения коснутся более 2000 человек и 15 филиалов;
- Банку это обойдется примерно в 170 миллионов долларов.