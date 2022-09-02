До цього процесу залучені представники Федерального бюро розслідувань, поліція та Служби внутрішньої безпеки США.

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У США провели обшуки пов'язані із російським олігархом

В одній із багатоповерхівок у престижному районі Нью-Йорка – Манхеттені та будинку у Гемптоні правоохоронці провели обшуки. Аналогічні кроки були зроблені обізнаних в об'єктах власності на Фішер-Айленд у Маямі. Ці будівлі можливо можуть бути пов'язані із російським олігархом, чию яхту за 900 мільйонів доларів цієї весни конфіскували яхту в Іспанії.

Цікаво! У Фінляндії зафіксували неоднозначну тенденцію – росіяни масово знімають готівку. Таким чином вони можуть отримати іноземну валюту (євро). Вони використовують карти від китайської платіжної системи UnionPay.

Йдеться про Віктора Вексельберга з близького оточення владіміра путіна. Підсанкційний мільярдер є очільником конгломерату "Ренова" з інтересами у металургійній, гірничодобувній та технологічній галузях.

За даними Forbes, капітал російського бізнесмена складає 5 мільярдів доларів. Відомо, що через санкції 1,5 мільярда доларів, які мільярдер тримав у банках США та Швейцарії, заморожені. За останні 10 років його капітал зростав до 17,2 мільярда доларів.

Загалом у США всі активи олігарха, який народився в Україні, заморожені, а компаніям заборонено вести бізнес з ним та його фірмами. Крім того, Віктор Вексельберг є фігурантом розслідування Міністерства юстиції США у справі про банківське шахрайство.