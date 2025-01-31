Почему снова растет доллар

Во время торгов в пятницу, 31 января, доллар США растет в цене. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics. На американскую валюту влияют планы президента США по тарифам для Канады и Мексики.

Интересно Трамп – главный фактор влияния: что происходит с ценами на нефть

Напомним, что Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести пошлины на импорт из Мексики и Канады на уровне 25%. В то же время до сих пор нет четкого понимания, будут ли устанавливать тариф для Китая на уровне 10%.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 109,53;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 108,25. Этот показатель вырос на 0,44%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 107,98 до 108,37.

Интересно! Доллар США – это единственная из 15 основных валют, которая закончила 2024 год с ростом. В годовом исчислении доллар подорожал более чем на 7%.

Кроме того, ожидают, что доллар завершит неделю с ростом относительно большинства основных валют. В общем доллар существенно подорожал после президентских выборов в США, но со временем немного отошел от многолетних максимумов.