Рейтинг валют мира за 2024 год

По итогам 2024 года на большинство основных валют давил доллар США. Это привело к их обесцениванию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Finance.ua.

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Более того, только доллар завершил 2024 год с ростом. Американская валюта подорожала на более чем на 7%. Доллар получил значковую поддержку в конце года. Все благодаря победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Далее в рейтинге идут фунт стерлингов и мексиканский песо, которые упали в цене на 1,7% и 2% соответственно.

Единая валюта Еврозоны – евро – обвалилась за год на 6,2%. Кроме того, в конце года денежная единица почти паритетного значения с долларом США.

К теме! Валюты топовых экономик Азии также зафиксировали существенное падение в 2024 году. В частности, и китайский юань, и индийская рупия упали на 2,8%. Тогда как японская иена подешевела на 10,3%.

Однако наибольший обвал зафиксировали российский рубль и бразильский реал. Национальная валюта России упала на 18,6%. За аналогичный период бразильская валюта подешевела на 21,6%.