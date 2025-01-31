Чому знову росте долар

Під час торгів у п'ятницю, 31 січня, долар США зростає в ціні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics. На американську валюту впливають плани президента США щодо тарифів для Канади та Мексики.

Цікаво Трамп – головний фактор впливу: що відбувається з цінами на нафту

Нагадаємо, що Дональд Трамп підтвердив свій намір запровадити мита на імпорт з Мексики та Канади на рівні 25%. Водночас досі немає чіткого розуміння, чи будуть встановлювати тариф для Китаю на рівні 10%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 109,53;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США наразі торгується на рівні 108,25. Цей показник зріс на 0,44%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 107,98 до 108,37.

Цікаво! Долар США – це єдина з 15 основних валют, яка закінчила 2024 рік зі зростанням. У річному розрахунку долар подорожчав на понад 7%.

Крім того, очікують, що долар завершить тиждень зі зростанням щодо більшості основних валют. Загалом долар суттєво подорожчав після президентських виборів у США, але з часом трохи відійшов від багаторічних максимумів.