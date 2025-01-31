Мировые цены на нефть на сегодня

Во время торгов в пятницу, 31 января, цены на нефть выросли на фоне новостей о тарифах США для Канады и Мексики. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сообщают, что на этих выходных США могут ввести тарифы на импортные товары из Канады и Мексики. Эти страны являются крупнейшими торговыми партнерами США. В частности, Канада и Мексика являются двумя крупнейшими поставщиками сырой нефти в США.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent выросла в цене на 27 центов. Речь идет о фьючерсах на март. Сорт нефти торгуется на уровне 77,14 доллара за баррель. Контракты на апрель, которыми торгуют более активно, подорожали на 30 центов до 76,19 доллара за баррель.

Сырье WTI выросло в цене на 48 центов во время торгов. Стоимость нефти колеблется на уровне 73,21 доллара за баррель. В то же время обе марки нефти завершат эту неделю, зафиксировав снижение цен.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: