Среди ключевых причин существенного влияния Илона Маска на общество – социальная сеть Twitter. За аккаунтом бизнесмена уже следят почти 130 миллионов лиц. Миллиардер довольно часто отвечает на вопросы в сети от пользователей.

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Илон Маск о Баффете

Одно из них касалось известного американского инвестора и бизнесмена Уоррена Баффета. Пользовавший спросил Маска, какие активы он советует приобрести компании Berkshire Hathaway.

Начать с Tesla,

– ответил Илон Маск.

На момент создания этого материала стоимость акций производителя электрокаров колеблется на уровне. 196,88 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании Илона Маска составляет почти 623 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance. В то время как личный капитал Илона Маска издания Bloomberg оценивает в 180 миллиардов долларов.

Любопытно! Tesla существенно опережает крупнейшего производителя автомобилей в мире Toyota Motor по уровню рыночной стоимости. Речь идет о разрыве в более 400 миллиардов долларов.

Позиция Баффета

Но это не привлекло внимание легендарного Уоррена Баффета с капиталом в размере 106 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg. Одна из важных частей его философии инвестирования – разбирайся в бизнесе, в который вкладываешь деньги. Однако он не обошел вниманием сектор электромобилей. Компания Berkshire Hathaway владеет акциями одного из крупнейших конкурентов Tesla из 2008 года.

В ноябре 2021 года долю акций этой компании в портфеле Berkshire оценивали в более 5 миллиардов долларов, а предыдущий показатель составлял почти 7,7 миллиарда долларов. Речь идет о китайском производителе электрокаров BYD. Его капитализация на рынке составляет сейчас 101,3 миллиарда долларов, информирует Yahoo! Finance.