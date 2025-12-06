От образа Бетховена до мотивов рек и птиц: какими будут новые евро в 2026 году

Европейский центробанк официально движется к созданию новой серии евробанкнот. Отмечается, что первая серия евро появилась еще в далеком 2002 году, а сейчас банк готовится к выпуску новой серии. Предполагается, что новые купюры получат не только свежий визуальный стиль, но и современные средства защиты от подделок.

Какими будут новые евро?

В начале 2025 года Центробанк определил 2 потенциальные направления, вокруг которых могут создать новый дизайн, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Европейского центрального банка.

Читайте также Доллары 1996 года принимают без проблем: где и как можно обменять старые купюры

Первое направление называется "Европейская культура" – сосредоточено на общих культурных пространствах и выдающихся европейцах.

Второе направление называется "Реки и птицы", что олицетворяет устойчивость и разнообразие природного мира, дополненном европейскими институтами.

Еще летом этого года стартовал открытый конкурс для дизайнеров из всех стран Евросоюза, работы которых будет рассматривать Контрольный совет ЕЦБ.

Решение Совета по окончательному проекту ожидается до конца 2026 года после общественного опроса.

А соответственно впоследствии состоится уже сам выпуск новых банкнот – через несколько лет.

В целом новые банкноты должны быть более защищенными от подделок, долговечны и более удобны в использовании, в том числе и для людей с недостатками зрения. А еще они должны соответствовать экологическим стандартам.

Кроме того, номиналы должны остаться обычными, то есть 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. То же касается цветов и размеров купюр.

Заметьте! Действующие купюры официально будут считаться легальным платежным средством несмотря на создание новых банкнот.

Кто из известных фигур будет на евробанкнотах?

Например, как заявил еще раньше президент Бундесбанка, Йоахим Нагель, Совет ЕЦБ составил список знаковых личностей Европы для мотивов евробанкнот. Это 6 женщин и мужчин, которые очень хорошо воплощают европейскую культуру и ценности.

Они представляют широкий исторический спектр европейской музыки, науки, литературы и искусства, сказал господин Нагель. Введение третьей серии евробанкнот одновременно подчеркивает преданность Евросистемы наличности,

– заявил Нагель.

В список избранных знаменитостей входят: певица Мария Каллас – 5 евро, композитор Людвиг ван Бетховен – 10 евро, химик и физик Мария Кюри – 20 евро, писатель Мигель де Сервантес – 50 евро, эрудит Леонардо да Винчи – 100 евро и лауреат Нобелевской премии мира Берта фон Зуттнер – 200 евро.

Кроме того, на обратной стороне банкнот будут изображены различные культурные мероприятия и культурные пространства: уличные артисты, развлекающие прохожих (5 евро), песенный фестиваль с хором детей и молодежи (10 евро), школа или университет с молодыми студентами (20 евро), библиотека со взрослыми и детьми (50 евро), взрослые и дети, любуются уличным искусством (100), и покрытый деревьями сквер, где собираются дети и взрослые (200 евро).

Какая европейская банкнота выходит из обращения?