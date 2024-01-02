Президент Чехии выступил за переход страны на евро
2 января 2024, 15:02Читати новину українською
Источник:Novinky.cz
Президент Чехии Петр Павел поддержал идею перехода страны на евро. По его мнению, это логичный предстоящий шаг для государства-участника ЕС.
Чехия может перейти на евро
Президент Чехии считает, что стране уже необходимо предпринимать конкретные шаги, позволяющие ей пройти в еврозону.
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Пора, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства. Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта – это логическое будущее.
Еще в 2004 году страна обязалась войти в еврозону. Однако в 2022 году премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что при его правительстве этого не произойдет. Тогда он сказал, что это шаг "нереалистичный сейчас".Заметьте! По данным The German Economic Institute Евроинтеграция Украины обойдется для ЕС в 186 миллиардов евро. В то время как общая сумма на добавление шести стран составляет – 260 миллиардов евро.