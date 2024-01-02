Президент Чехии выступил за переход страны на евро

Президент Чехии Петр Павел поддержал идею перехода страны на евро. По его мнению, это логичный предстоящий шаг для государства-участника ЕС.

Чехия может перейти на евро

Президент Чехии считает, что стране уже необходимо предпринимать конкретные шаги, позволяющие ей пройти в еврозону.

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Петр Павел Президент Чехии Пора, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства. Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта – это логическое будущее.

Чехия это одна из семи стран-членов ЕС, которая до сих пор не использует евро как нацвалюту.

Еще в 2004 году страна обязалась войти в еврозону. Однако в 2022 году премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что при его правительстве этого не произойдет. Тогда он сказал, что это шаг "нереалистичный сейчас".