Чехія може перейти на євро
Президент Чехії вважає, що країні вже необхідно робити конкретні кроки, які дозволять їй пройти в єврозону.
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Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання. Незважаючи на нескінченні дискусії про переваги та недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованою в центрі Європи, спільна валюта – це логічне майбутнє.
Ще у 2004 році країна зобов'язалася увійти у єврозону. Проте у 2022 році прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що за його уряду цього не відбудеться. Тоді він сказав, що це крок "нереалістичний зараз".