Чехия может перейти на евро
Президент Чехии считает, что стране уже необходимо предпринимать конкретные шаги, позволяющие ей пройти в еврозону.
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Пора, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства. Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта – это логическое будущее.
Еще в 2004 году страна обязалась войти в еврозону. Однако в 2022 году премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что при его правительстве этого не произойдет. Тогда он сказал, что это шаг "нереалистичный сейчас".