Дело в том, что во время презентации компания не представила новых подробностей о модели следующего поколения. Эта информация важна, поскольку лежат в основе нового этапа роста.

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Маск не оправдал ожидания инвесторов Tesla

В фокусе четырехчасовой презентации с участием Илона Маска и других топ-менеджеров компании были расчеты о том, что потребует переход к устойчивой энергетике, а также хвастовство производственной и инженерной эффективностью. В то же время они ни разу не вспомнили о более дешевых автомобилях. По всей вероятности, этого придется ждать еще много лет.

Ценные бумаги производителя электрокаров упали на 7,7% в начале регулярных торгов, что является наибольшими потерями с 3 января. В то же время, ожидание этого выступления помогло акциям компании существенно подорожать.

За два месяца рыночная стоимость Tesla выросла более чем 300 миллиардов долларов. Это значительный рост, поскольку за 2022 год эта компания Илона Маска зафиксировала несколько серьезных обвалов на рынке. Среди них:

С конца апреля до начала ноября 2022 года ценные бумаги компании Tesla упали в цене более чем на 35%;

ценные бумаги компании Tesla упали в цене более чем на 35%; Рыночная стоимость Tesla в целом за этот период снизилась на 600 миллиардов долларов.

На момент создания этого материала стоимость акций американского производителя электрокаров колеблется на уровне 189,56 доллара за штуку. Падение составляет 6,52%. Капитализация компании на рынке составляет 599,85 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.