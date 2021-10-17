Всего за неделю капитал миллиардера увеличился на 12,7 миллиарда долларов. Все благодаря компании Tesla, цена акций которой достигла 8-месячного максимума.

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Маск за неделю заработал почти 13 миллиардов долларов

Общие активы Tesla подорожали почти на 50% с конца мая. В течение последней недели акции производителя электромобилей выросли на 7,3% , впервые с февраля превысив отметку в 800 долларов. Tesla также опередила индекс S&P 500 на 1,8% на этой неделе. На фоне этого капитал Илона Маска вырос до рекордных 214,8 миллиарда долларов, по данным Forbes.

Этому взлету способствовали рекордные продажи электромобилей. Компания доставила 241 300 автомобилей в третьем квартале 2021 года. При этом объем продаж Tesla остается на довольно низком уровне, по сравнению с другими производителями автомобилей:

компания Ford в 2020 году продала 4,2 миллиона автомобилей только в США;

у Toyota этот показатель равен 9,5 миллиона автомобилей.

Однако рыночная капитализация Tesla, которая по данным Yahoo! Finance составляет 844,5 миллиарда долларов, значительно выше суммарной стоимости Ford и Toyota. Цена акций производителя электромобилей колеблется на уровне 843 долларов за каждую.

Капиталы других миллиардеров

Последняя неделя оказалась удачной в финансовом плане не только для Илона Маска. Капиталы Бернара Арно и Джеффа Безоса также выросли на миллиарды долларов. Состояние французского бизнесмена увеличилось на 10,5 миллиарда долларов. Ценные бумаги его компании LVMH подорожали на 6,1% . Основатель Amazon и бывший лидер рейтинга самых богатых людей мира Джефф Безос получил 5,6 миллиарда долларов. Акции Amazon выросли в цене на 3,3% .

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Состояние миллиардеров согласно Forbes :