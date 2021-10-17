Всего за неделю капитал миллиардера увеличился на 12,7 миллиарда долларов. Все благодаря компании Tesla, цена акций которой достигла 8-месячного максимума.
Примечательно Искусство инвестиций: правила, которые помогут избежать базовых ошибок
Маск за неделю заработал почти 13 миллиардов долларов
Общие активы Tesla подорожали почти на 50% с конца мая. В течение последней недели акции производителя электромобилей выросли на 7,3%, впервые с февраля превысив отметку в 800 долларов. Tesla также опередила индекс S&P 500 на 1,8% на этой неделе. На фоне этого капитал Илона Маска вырос до рекордных 214,8 миллиарда долларов, по данным Forbes.
Этому взлету способствовали рекордные продажи электромобилей. Компания доставила 241 300 автомобилей в третьем квартале 2021 года. При этом объем продаж Tesla остается на довольно низком уровне, по сравнению с другими производителями автомобилей:
- компания Ford в 2020 году продала 4,2 миллиона автомобилей только в США;
- у Toyota этот показатель равен 9,5 миллиона автомобилей.
Капиталы других миллиардеров
Последняя неделя оказалась удачной в финансовом плане не только для Илона Маска. Капиталы Бернара Арно и Джеффа Безоса также выросли на миллиарды долларов. Состояние французского бизнесмена увеличилось на 10,5 миллиарда долларов. Ценные бумаги его компании LVMH подорожали на 6,1%. Основатель Amazon и бывший лидер рейтинга самых богатых людей мира Джефф Безос получил 5,6 миллиарда долларов. Акции Amazon выросли в цене на 3,3%.
Интересно Инвестор, который предсказал кризис 2008 года, изменил свою позицию в отношении компании Илона Маска
Состояние миллиардеров согласно Forbes :
- Джефф Безос – 197,8 миллиарда долларов;
- Бернар Арно – 185,6 миллиарда долларов.