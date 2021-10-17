Всього за тиждень капітал мільярдера збільшився на 12,7 мільярда доларів. Все завдяки компанії Tesla, ціна акцій якої досягнула 8-місячного максимуму.

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Ілон Маск за тиждень заробив майже 13 мільярдів доларів

Загалом активи Tesla подорожчали майже на 50% з кінця травня. Протягом останнього тижня акції виробника електромобілів зросли на 7,3%, вперше з лютого перетнувши позначку у 800 доларів. Tesla також випередила індекс S&P 500 на 1,8% цього тижня. На фоні цього капітал Ілона Маска зріс до рекордних 214,8 мільярда доларів, за даними Forbes.

Цьому злету сприяли рекордні продажі електромобілів. Компанія доставила 241 300 автомобілів у третьому кварталі 2021 року. При цьому обсяг продаж Tesla залишається на доволі низькому рівні, у порівнянні з іншими виробниками автомобілів:

компанія Ford у 2020 році продала 4,2 мільйона автомобілів лише у США;

автомобілів лише у США; у Toyota цей показник дорівнює 9,5 мільйона автівок.

Проте ринкова капіталізація Tesla, яка за даними Yahoo! Finance становить 844,5 мільярда доларів, значно вища сумарної вартості Ford та Toyota. Ціна акцій виробника електромобілів коливається на рівні 843 доларів за кожну.

Статки інших мільярдерів

Останній тиждень виявився вдалим у фінансовому плані не лише для Ілона Маска. Статки Бернара Арно та Джеффа Безоса також зросли на мільярди доларів. Капітал французького бізнесмена збільшився на 10,5 мільярда доларів. Цінні папери його компанії LVMH подорожчали на 6,1%. Засновник Amazon та колишній лідер рейтингу найбагатших людей світу Джефф Безос отримав 5,6 мільярда доларів. Акції Amazon зросли в ціні на 3,3%.

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Статки мільярдерів згідно з Forbes: