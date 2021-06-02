Уоррен Баффет, глава компании Berkshire Hathaway, неоднократно высказывал свою позицию относительно криптовалют.
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Это вероятно яд для крыс в квадрате. Оно противоречит интересам цивилизации,
– сказал Баффет.
Еще в 2020 году инвестор заявил, что не владеет криптовалютой и не планирует этого делать. На это есть три причины.
Аргументы Баффета против биткоина
Биткоин не имеет "уникальной ценности"
Баффет любит инвестировать в акции компаний, производящих реальные вещи, например он известен своей любовью к технологическим компаниям, в частности Apple. Зато биткоин не имеет за собой ничего, кроме веры, что кто-то в будущем заплатит за него больше.
Заметим, что биткоин все же имеет цель приобрести реальную стоимость как платежная система.
Биткоин – это не деньги
Деньги имеют три признака:
- это средство обмена;
- они накапливаются;
- они есть расчетной единицей.
Баффет считает, что в биткоины имеют недостаточно признаков, чтобы считаться деньгами и это лишь временное средство обмена.
Баффет не понимает биткоин
Баффет стал одним из самых успешных инвесторов в истории, инвестируя в акции, которые он понимает.
Почему я должен инвестировать в то, о чем я ничего не знаю?
– спрашивал Баффет.
Стоимость биткоина
Несмотря на категорическую позицию Уоррена Баффета, есть все же ряд миллиардеров, которые поддерживают криптовалюту, включая Илона Маска. Стоит инвестировать или нет – личный выбор каждого. Пока статистика – в пользу биткоина.
- В середине апреля биткоин достиг исторического максимума в около 63 тысячи долларов.
- По состоянию на 2 июня 12:00 стоимость биткоина 37441 доллар, по данным CoinMarketCap.
- За последний год биткоин вырос на 292%, а с начала года – на 28%, о чем свидетельствуют данные Libertex.