Уоррен Баффет, глава компании Berkshire Hathaway, неоднократно высказывал свою позицию относительно криптовалют.

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Это вероятно яд для крыс в квадрате. Оно противоречит интересам цивилизации,

– сказал Баффет.

Еще в 2020 году инвестор заявил, что не владеет криптовалютой и не планирует этого делать. На это есть три причины.

Аргументы Баффета против биткоина

Биткоин не имеет "уникальной ценности"

Баффет любит инвестировать в акции компаний, производящих реальные вещи, например он известен своей любовью к технологическим компаниям, в частности Apple. Зато биткоин не имеет за собой ничего, кроме веры, что кто-то в будущем заплатит за него больше.

Заметим, что биткоин все же имеет цель приобрести реальную стоимость как платежная система.

Биткоин – это не деньги

Деньги имеют три признака:

это средство обмена;

они накапливаются;

они есть расчетной единицей.

Баффет считает, что в биткоины имеют недостаточно признаков, чтобы считаться деньгами и это лишь временное средство обмена.

Баффет не понимает биткоин

Баффет стал одним из самых успешных инвесторов в истории, инвестируя в акции, которые он понимает.

Почему я должен инвестировать в то, о чем я ничего не знаю?

– спрашивал Баффет.

Стоимость биткоина

Несмотря на категорическую позицию Уоррена Баффета, есть все же ряд миллиардеров, которые поддерживают криптовалюту, включая Илона Маска. Стоит инвестировать или нет – личный выбор каждого. Пока статистика – в пользу биткоина.

В середине апреля биткоин достиг исторического максимума в около 63 тысячи долларов.

По состоянию на 2 июня 12:00 стоимость биткоина 37441 доллар , по данным CoinMarketCap .

За последний год биткоин вырос на 292%, а с начала года – на 28%, о чем свидетельствуют данные Libertex .