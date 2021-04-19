До 2025 году Нигерия планирует начать 100 нефтегазовых проектов. Это 23% от всех проектов, которые начнутся в Африке в течение следующих 5 лет.

Планы Нигерии

По оценкам GlobalData, к 2025 году Нигерия откроет новые проекты:

28 нефтехимических;

25 нефтегазовых;

24 нефтеперерабатывающие;

23 midstream-проекты (транспортировка, хранение и продажа сырой нефти).

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Главными проэктам станут глубоководное нефтяное месторождение Bonga North и наземный газовый кластер Okpokunou ( "Окпокуну").

В Нигерии также активно займутся нефтеперерабатывающим сектором, поскольку самая большая африканская экономика стремится уменьшить свою зависимость от импорта топлива, обновить свои старые нефтеперерабатывающие заводы и построить новые.

В частности " Лагос I " – ключевой проект в этом направлении. Ожидается, что он заработает в 2022 году и будет перерабатывать 650 тысяч баррелей нефти в день.

Нигерия делает ставку на несколько проектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос и снизить зависимость от импорта. Проекты также имеют потенциал для превращения Нигерии в экспортера продуктов нефтепереработки в соседние страны,

– заявила Тея Паппоппула, аналитик нефти и газа в GlobalData.

Что известно о рынке нефти в Нигерии

Нигерия – крупнейший производитель нефти и нефтепродуктов в Африке и один из крупнейших в мире. По данным Statista , в 2019 году до пандемии коронавируса страна производила 2 миллиона баррелей нефти в сутки.

По данным ОПЕК , на нефтегазовый сектор приходится около 10% ВВП страны, а доход от экспорта нефти составляет около 86% от общего дохода от экспорта.