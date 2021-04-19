Нигерия будет добывать еще больше нефти: какие планы нефтяного лидера в Африке
До 2025 году Нигерия планирует начать 100 нефтегазовых проектов. Это 23% от всех проектов, которые начнутся в Африке в течение следующих 5 лет.
Источник:Global Data
Планы Нигерии
По оценкам GlobalData, к 2025 году Нигерия откроет новые проекты:
- 28 нефтехимических;
- 25 нефтегазовых;
- 24 нефтеперерабатывающие;
- 23 midstream-проекты (транспортировка, хранение и продажа сырой нефти).
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Главными проэктам станут глубоководное нефтяное месторождение Bonga North и наземный газовый кластер Okpokunou ( "Окпокуну").
В Нигерии также активно займутся нефтеперерабатывающим сектором, поскольку самая большая африканская экономика стремится уменьшить свою зависимость от импорта топлива, обновить свои старые нефтеперерабатывающие заводы и построить новые.
В частности "Лагос I" – ключевой проект в этом направлении. Ожидается, что он заработает в 2022 году и будет перерабатывать 650 тысяч баррелей нефти в день.
Нигерия делает ставку на несколько проектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос и снизить зависимость от импорта. Проекты также имеют потенциал для превращения Нигерии в экспортера продуктов нефтепереработки в соседние страны,
– заявила Тея Паппоппула, аналитик нефти и газа в GlobalData.
Что известно о рынке нефти в Нигерии
- Нигерия – крупнейший производитель нефти и нефтепродуктов в Африке и один из крупнейших в мире. По данным Statista, в 2019 году до пандемии коронавируса страна производила 2 миллиона баррелей нефти в сутки.
- По данным ОПЕК, на нефтегазовый сектор приходится около 10% ВВП страны, а доход от экспорта нефти составляет около 86% от общего дохода от экспорта.
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