До 2025 року Нігерія планує розпочати 100 нафтогазових проєктів. Це 23% від всіх проєктів, що розпочнуться в Африці протягом наступних 5 років.

Плани Нігерії

За оцінками GlobalData, до 2025 року Нігерія відкриє нові проєкти:

28 нафтохімічних;

25 нафтогазових;

24 нафтопереробні;

23 midstream-проєкти (транспортування, зберігання та продаж сирої нафти).

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Головними проєктами стануть глибоководне нафтове родовище Bonga North та наземний газовий кластер Okpokunou ("Окпокуну").

В Нігерії також активно займуться нафтопереробним сектором, оскільки найбільша африканська економіка прагне зменшити свою залежність від імпорту палива, оновити свої старі нафтопереробні заводи та побудувати нові.

Зокрема "Лагос I" – ключовий проєкт у цьому напрямку. Очікують, що він запрацює у 2022 році і перероблятиме 650 тисяч барелів нафти щодня.

Нігерія робить ставку на кілька проєктів нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, щоб задовольнити зростаючий внутрішній попит та зменшити залежність від імпорту. Проєкти також мають потенціал для перетворення Нігерії в експортера продуктів нафтопереробки в сусідні країни,

– заявила Тея Паппоппула, аналіткиня нафти та газу в GlobalData.

Що відомо про ринок нафти у Нігерії

Нігерія – найбільший виробник нафти та нафтопродуктів в Африці та один з найбільших у світі. За даними Statista, у 2019 році до пандемії коронавірусу країна виробляла 2 мільйони барелів нафти щодоби.

За даними ОПЕК, на нафтогазовий сектор припадає близько 10% ВВП країни, а дохід від експорту нафти становить близько 86% від загального доходу від експорту.

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