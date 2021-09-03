Ни была патриоткой: Китай "стер" из истории актрису, которая сыграла Мулан

Чжао Вэй – китайская миллиардерша и актриса, получившая известность в 1990-х годах. Но внезапно она исчезла из всех соцсетей, видео и сайтов.

Как Чжао Вэй "стерли" из интернета

Две из самых популярных стримингових платформ в Китае – Tencent Video и iQiyi – удалили все фильмы и телесериалы, в которых снималась Чжао.

Ее имя также удалили из информационных сайтов о фильмах – ее больше не указывают как режиссера, продюсера или актрису ни одного фильма.

Платформа социальных медиа Weibo также удалила фан-группу актрисы.

Интересно Звездный бизнес: какие знаменитости открыли собственное дело

Кто такая Чжао Вэй Чжао Вэй получила известность в 1990-х годах благодаря главной роли в сериале "Принцесса-жемчужина". Он до сих пор считается самым успешным телесериалом Китая. В мире она стала известна, сыграв в фильме "Мулан". Заработав на своей актерской карьере, женщина инвестировала 400 миллионов долларов в компанию Alibaba Pictures в 2014 году. Всего через 2 года она вместе с мужем стали миллиардерами.



Чжао Вэй в фильме "Мулан" / Кадр из фильма

Почему о Чжао решили забыть

По информации Fortune миллиардершу "удалили" из интернета по приказу Национальной администрации радио и телевидения (NRTA). Вероятно, она не поддержала политику правящей партии. Среди других предположений: слишком тесная связь с компанией Alibaba и близость с секретарем партии Ханчжоу Чжоу Цзяньюн, которого недавно задержали по обвинению в коррупции.

Сейчас сообщают, что Чжао убежала во Францию, где она с мужем имеют винодельческий бизнес.

Интересно, что Чжао уже давно обвиняли в отсутствии патриотизма. В 2001 году она надела платье с флагом Японии. В 2016 году Чжао критиковали за наем тайваньского актера в фильме.

К теме Противостояние Пекина и китайских миллиардеров: как этот конфликт повлияет на финансовые рынки

Не первая и не последняя