Як Чжао Вей "стерли" з інтернету

Дві з найпопулярніших стрімінгових платформ в Китаї – Tencent Video та iQiyi – видалили всі фільми та телесеріали, у яких знімалася Чжао.

Її ім'я також видалили з інформаційних сайтів про фільми – її більше не вказують як режисерку, продюсерку чи акторку жодного фільму.

Платформа соціальних медіа Weibo також видалила фан-групу акторки.

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Хто така Чжао Вей Чжао Вей здобула популярність у 1990-х роках завдяки головній ролі в серіалі "Принцеса-перлина". Він і досі вважається найуспішнішим телесеріалом Китаю. У світі вона стала відома, зігравши в фільмі "Мулан". Заробивши на своїй акторській кар'єрі, жінка інвестувала 400 мільйонів доларів в компанію Alibaba Pictures у 2014 році. Всього через 2 роки вона разом з чоловіком стали мільярдерами.



Чжао Вей у фільмі "Мулан" / Кадр з фільму

Чому про Чжао вирішили забути

За інформацією Fortune мільярдерку "видалили" з інтернету за наказом Національної адміністрації радіо і телебачення (NRTA). Ймовірно, вона не підтримала політику керівної партії. Серед інших припущень: надто тісний зв'язок з компанією Alibaba та близькість з секретарем партії Ханчжоу Чжоу Цзяньюном, якого нещодавно затримали за звинуваченням у корупції.

Наразі повідомляють, що Чжао втекла до Франції, де вона з чоловіком мають виноробний бізнес.

Цікаво, що Чжао вже давно звинувачували у відсутності патріотизму. У 2001 році вона одягла сукню з прапором Японії. У 2016 році Чжао критикували за наймання тайванського актора у фільмі.

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