Як Чжао Вей "стерли" з інтернету
- Дві з найпопулярніших стрімінгових платформ в Китаї – Tencent Video та iQiyi – видалили всі фільми та телесеріали, у яких знімалася Чжао.
- Її ім'я також видалили з інформаційних сайтів про фільми – її більше не вказують як режисерку, продюсерку чи акторку жодного фільму.
- Платформа соціальних медіа Weibo також видалила фан-групу акторки.
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Хто така Чжао ВейЧжао Вей здобула популярність у 1990-х роках завдяки головній ролі в серіалі "Принцеса-перлина". Він і досі вважається найуспішнішим телесеріалом Китаю. У світі вона стала відома, зігравши в фільмі "Мулан". Заробивши на своїй акторській кар'єрі, жінка інвестувала 400 мільйонів доларів в компанію Alibaba Pictures у 2014 році. Всього через 2 роки вона разом з чоловіком стали мільярдерами.
Чжао Вей у фільмі "Мулан" / Кадр з фільму
Чому про Чжао вирішили забути
За інформацією Fortune мільярдерку "видалили" з інтернету за наказом Національної адміністрації радіо і телебачення (NRTA). Ймовірно, вона не підтримала політику керівної партії. Серед інших припущень: надто тісний зв'язок з компанією Alibaba та близькість з секретарем партії Ханчжоу Чжоу Цзяньюном, якого нещодавно затримали за звинуваченням у корупції.
Наразі повідомляють, що Чжао втекла до Франції, де вона з чоловіком мають виноробний бізнес.
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Не перша й не остання
- Двома тижнями раніше така ж ситуація трапилася з актором Чжаном Чжеханом – всі фільми за його участі заборонили для перегляду.
- Мільярдер Джек Ма та засновник Alibaba також зник із суспільного життя на три місяці після критики китайських регуляторів за стримування зростання. Зараз він з'являється хіба що на відео зустрічах.