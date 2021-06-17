За словами віцеголови Alibaba, Джек Ма уникає публічності, зосереджуючи свої зусилля на захопленнях та благодійності.

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Зараз він заліг низько, але я розмовляю з ним щодня. Насправді у нього все дуже добре. Він захопився живописом,
– повідомив Джо Цай.

За його словами, Джек Ма – звичайна людина. Попри те, що він створив величезну компанію, він хоче зайнятися справами, які приносять радість йому особисто. А це його хобі та благодійність.

Джек Ма та влада Китаю

  • У жовтні 2020 року Джек Ма негативно висловився щодо китайських фінансових регуляторів.
  • Через це регулятори завадили первинному виходу на біржу компанії Ant Group.
  • Після цього Джек Ма перестав з'являтися на публіці, що породило чутки про його зникнення після непорозумінь із владою.
  • Проте у січні цього року Джек Ма з'явився у відео для свого благодійного фонду. Але відтоді на публіці не з'являється.
  • Влада Китаю взялися й за компанію Ма – Alibaba. У квітні її оштрафували на рекордну суму штрафу – 2,8 мільярда доларів. Причина – зловживання своїм домінантним становищем на ринку.

Попри це Джо Цай не пов'язує висловлювання Джека Ма і те що відбувається зараз з компанією.

Потрібно відокремити те, що відбувається з Джеком і що відбувається з нашим бізнесом, 
– сказав Цай.