Как Чжао Вэй "стерли" из интернета
- Две из самых популярных стримингових платформ в Китае – Tencent Video и iQiyi – удалили все фильмы и телесериалы, в которых снималась Чжао.
- Ее имя также удалили из информационных сайтов о фильмах – ее больше не указывают как режиссера, продюсера или актрису ни одного фильма.
- Платформа социальных медиа Weibo также удалила фан-группу актрисы.
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Кто такая Чжао ВэйЧжао Вэй получила известность в 1990-х годах благодаря главной роли в сериале "Принцесса-жемчужина". Он до сих пор считается самым успешным телесериалом Китая. В мире она стала известна, сыграв в фильме "Мулан". Заработав на своей актерской карьере, женщина инвестировала 400 миллионов долларов в компанию Alibaba Pictures в 2014 году. Всего через 2 года она вместе с мужем стали миллиардерами.
Чжао Вэй в фильме "Мулан" / Кадр из фильма
Почему о Чжао решили забыть
По информации Fortune миллиардершу "удалили" из интернета по приказу Национальной администрации радио и телевидения (NRTA). Вероятно, она не поддержала политику правящей партии. Среди других предположений: слишком тесная связь с компанией Alibaba и близость с секретарем партии Ханчжоу Чжоу Цзяньюн, которого недавно задержали по обвинению в коррупции.
Сейчас сообщают, что Чжао убежала во Францию, где она с мужем имеют винодельческий бизнес.
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Не первая и не последняя
- Двумя неделями ранее такая же ситуация случилась с актером Чжан Чжеханом – все фильмы с его участием запретили.
- Миллиардер Джек Ма и основатель Alibaba также исчез из общественной жизни на три месяца после критики китайских регуляторов по сдерживанию роста. Сейчас он появляется разве что на видео встречах.