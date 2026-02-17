Що робити, якщо неправильно нарахували пенсійну виплату?
Пояснення надали у юридичній фірмі Правовий Лідер – Безкоштовна Юридична Консультація.
Читайте також Пенсія за інвалідністю зросла: скільки отримує кожна група у 2026 році
Так пенсію можуть неправильно нарахувати за різних причин: не врахували частину страхового стажу, не зробили перерахунок після звільнення тощо.
У такому випадку потрібно:
- подати письмову заяву до Пенсійного фонду з вимогою провести перерахунок;
- додати документи, які підтверджують стаж або зарплату (мова йде про трудову книжку, довідки, архівні дані);
- якщо відмовили або не відповіли – оскаржити рішення у вищому органі ПФУ, а у разі потреби – звернутися до суду.
Навіть якщо помилку зробили кілька років тому, ви маєте право вимагати перерахунок і повернення недоотриманих грошей,
– наголосили у дописі.
Загалом кожна людина може зайти на портал ПФУ та побачити всі дані щодо свого стажу та розміру виплат. Про це пише юридична компанія Мережа права.
Електронний сервіс надає можливість:
- переглянути електронну трудову книжку з відомостями про весь страховий стаж, починаючи з 2004 року;
- отримати інформацію про розмір зарплати, з якої сплачувалися внески, а також про коефіцієнт заробітку;
- подати електронні заяви на перерахунок, довідки або інші послуги.
Зверніть увагу! Також можна звернутися до місцевого відділення ПФУ та отримати роздруківку з розрахунком та порівняти її зі своїми документами. Для цього потрібно надати працівникам Фонду паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення.
Що ще слід знати пенсіонерам?
З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться чергова, щорічна індексація пенсій. Її показник складе 12,1%. Водночас перерахунок торкнеться майже 10 мільйонів людей.
Очікується, що середня пенсія становитиме надалі 6,5 тисячі гривень. Однак наразі понад 4,3 мільйона літніх людей мають виплату, яка менше, ніж 6 тисяч гривень.