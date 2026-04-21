"Еще месяц и закончатся запасы нефти": аналитики ошеломлены масштабами кризиса

Аналитики считают, что цены на нефть полностью не отражают реальную ситуацию на рынке. Ведь война на Ближнем Востоке фактически полностью "перекрыла" Ормузский пролив, через который проходила значительная часть энергоносителей.

Что на самом деле происходит на рынке энергоносителей?

Нужно понимать, что ситуация на Ближнем Востоке привела к потере 1 миллиарда баррелей поставок, сообщает Bloomberg.

Важно! Это количество может вырасти до 1,5 миллиарда баррелей, если конфликт продолжится.

Фьючерсы на Brent были чрезвычайно волатильными с начала войны с Ираном, выросли до около 120 долларов за баррель, прежде чем упали на фоне перспективы мирных переговоров,

– говорится в сообщении.

Заметим, что сейчас рынок активно реагирует на сигналы о возможных переговорах между Ираном и США. В частности, это повлияло на цену нефти, например, марка Brent сегодня стоит – 94,97 доллара за баррель, сообщает издание Trading Economics.

По мнению аналитиков, если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц – "нефтяные рынки достигнут дна". То есть, будут исчерпаны запасы.

В то же время, даже при окончании конфликта на Ближнем Востоке, ситуация быстро не улучшится. Ведь будет продолжаться процесс восстановления.

Возможно, что потоки нефти через Ормузский пролив никогда не вернутся к довоенному уровню,

– указала соучредитель и директор исследований Energy Aspects Амрита Сен.

Амрита Сен отмечает, что из-за ближневосточной войны будет потеряно примерно 450 миллионов баррелей чистых продуктов. Речь идет, частности, о бензине.

Важно! Этот прогноз предусматривает 50% восстановления Ормузского пролива в течение следующего месяца.

Какова сейчас ситуация с переговорами между Ираном и США?