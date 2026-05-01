Дефицит нефти может возникнуть уже в июне: ситуация обостряется

Часть стран может столкнуться с серьезным дефицитом нефти в июне. Эта ситуация является следствием отсутствия признаков деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Почему может возникнуть дефицит нефти?

Компания ConocoPhillips указывает на то, что критическую нехватку особенно почувствуют некоторые государства, сообщает Bloomberg.

Рынки сначала имели определенный льготный период, когда танкеры, вышедшие из Персидского залива в конце февраля, еще были на воде; теперь все они достигли места назначения. Мы начнем наблюдать, как некоторые страны, зависимые от импорта, потенциально начнут сталкиваться с критическим дефицитом, когда мы приблизимся к июню-июлю,

– указал финансовый директор Энди О'Брайен.

Ситуация сильно осложняется из-за того, что Ормузский пролив остается закрытым. Напряжение между Ираном и США усиливается. Напомним:

продолжается блокада Ормузского пролива силами Ирана;

а США блокируют именно иранские порты.

Заметим, США начали блокировать иранские порты именно после неудачных переговоров с Ираном. Это один из элементов давления на Тегеран.

Как цены на нефть реагируют на нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке?

На сегодня, цены на нефть, как сообщает издание Trading Economics, следующие:

Нефть марки Brent стоит – 111,24 доллара за баррель.

стоит – 111,24 доллара за баррель. Американская нефть WTI имеет цену – 104,98 доллара за баррель.

имеет цену – 104,98 доллара за баррель. Российская Urals – 112,05 доллара за баррель.

Как показывает статистика, за последние 2 недели цены на нефть подскочили более чем на 25%. Основная причина этого – затягивание переговоров между Ираном и США. Обе стороны не готовы уступать.

Как развиваются переговоры между Ираном и США?