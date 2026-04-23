Одно заявление Трампа принесло трейдерам миллионы: это произошло уже не впервые

Трейдеры сделали серию ставок. В целом вложения оцениваются в 430 миллионов долларов. Основная ставка была на то, что стоимость нефти упадет.

Что важно знать об этих ставках?

Эти ставки были поставлены всего за 15 минут до того, как Трамп сделал заявление о продлении перемирия с Ираном, сообщает Reuters.

Заметим, заявление Трампа было, фактически, одностороннее. Его не подтвердили Иран и Израиль, сообщает Reuters.

Интересно, что это уже 4 случай, когда крупные и "правильные" ставки на нефть были сделаны незадолго до заявлений по Ирану:

в марте одна крупная ставка составляла – 500 миллионов долларов;

а в апреле было сделано несколько ставок, целом они составили – 2,1 миллиарда долларов.

Согласно данным LSEG, во вторник, между 19:54 и 19:56 по Гринвичу на нефтяном рынке было продано 4260 лотов на общую сумму 430 миллионов долларов, исходя из текущей цены фьючерсов на Brent. Трамп заявил, что продолжит прекращение огня на неопределенный срок в 20:10 по Гринвичу,

– указывает издание.

Для понимания, рынок Brent завершает основную сессию в 18:30 по Гринвичу. Соответственно, указанные сделки были заключены в часы после закрытия. То есть, во время, когда объемы торгов ограничены.

Что известно о предыдущих аналогичных сделках?