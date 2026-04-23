Одно заявление Трампа принесло трейдерам миллионы: это произошло уже не впервые
- Трейдеры сделали ставки на сумму 430 миллионов долларов за 15 минут до заявления Трампа о перемирии с Ираном.
- Это уже четвертый случай, когда крупные ставки на нефть были сделаны незадолго до заявлений по Ирану.
Трейдеры сделали серию ставок. В целом вложения оцениваются в 430 миллионов долларов. Основная ставка была на то, что стоимость нефти упадет.
Что важно знать об этих ставках?
Эти ставки были поставлены всего за 15 минут до того, как Трамп сделал заявление о продлении перемирия с Ираном, сообщает Reuters.
Заметим, заявление Трампа было, фактически, одностороннее. Его не подтвердили Иран и Израиль, сообщает Reuters.
Интересно, что это уже 4 случай, когда крупные и "правильные" ставки на нефть были сделаны незадолго до заявлений по Ирану:
- в марте одна крупная ставка составляла – 500 миллионов долларов;
- а в апреле было сделано несколько ставок, целом они составили – 2,1 миллиарда долларов.
Согласно данным LSEG, во вторник, между 19:54 и 19:56 по Гринвичу на нефтяном рынке было продано 4260 лотов на общую сумму 430 миллионов долларов, исходя из текущей цены фьючерсов на Brent. Трамп заявил, что продолжит прекращение огня на неопределенный срок в 20:10 по Гринвичу,
– указывает издание.
Для понимания, рынок Brent завершает основную сессию в 18:30 по Гринвичу. Соответственно, указанные сделки были заключены в часы после закрытия. То есть, во время, когда объемы торгов ограничены.
Что известно о предыдущих аналогичных сделках?
23 марта примерно за 15 минут до того, как Трамп объявил об отсрочке ударов по иранской энергетической инфраструктуре, была сделана ставка 500 миллионов долларов на падение цен на нефть. Как известно, это сделали анонимные трейдеры.
Аналогично, 7 апреля были сделаны ставки на 950 миллионов долларов. Это произошло за несколько часов до объявления Трампом двухнедельного перемирия.
А 17 апреля анонимные трейдеры сделали ставки на 760 миллионов долларов на снижение цен на нефть. Это произошло почти за 20 минут до того, как министр иностранных дел Ирана сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.