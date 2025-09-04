Десятки литров: сколько топлива на самом деле можно получить из 1 барреля нефти
- С одного барреля нефти, что равняется примерно 160 литрам, можно получить различные виды горючего, такие как 85-102 литра бензина, 25-30 литров дизеля.
- На мировом рынке произошли изменения, в частности, ЕС снизил предельную цену на российскую нефть.
Именно из нефти изготавливается много видов горючего. В том числе и дизель и бензин.
Сколько горючего получают из литра нефти?
1 баррель нефти это ориентировочно – 158,988 литра, сообщает 24 Канал.
Читайте также Можно попасть в тюрьму: что делать, если вы наткнулись на поддельные деньги
Интересно! Для измерения нефти используется именно "американский нефтяной баррель". Эту величину ввели в обращение еще в XX веке. Сейчас баррель используют для расчетов из-за его удобства.
Округлим, считая, что в 1 барреле 160 литров нефти. Тогда получается, что готового продукта из этого количества выйдет:
- примерно 85 – 102 литра бензина (октановое число 95 – 92);
- 25 – 30 литров дизеля;
- 1 литр – моторного масла;
- 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
- 20 – 25 литров авиационного топлива;
- 5 – 7 литров мазута;
- 8 – 10 литров нефтяного кокса;
- 4 – 5 литров сжиженного газа.
То есть, исходя из расчетов, получится, что:
- с 1 барреля нефти получится достаточно бензина, чтобы проехать примерно 1 – 2 тысячи километров, в зависимости от расхода авто;
- а вот пассажирскому самолету авиационного топлива с 1 барреля хватит только на километр.
Что происходит на мировом рынке с нефтью сейчас?
- 3 сентября вступило в силу решение ЕС о снижении предельной цены на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель. Ранее потолок составлял – 60 долларов. Эти ограничения поддержали и другие страны, в частности, Великобритания и Швейцария.
- Канада также поддержала снижение "ценового потолка" на российскую нефть до 47,6 гривны за баррель. Оттава считает, что это поможет ограничить возможности Кремля финансировать войну против Украины.
- Сирия начала экспортировать нефть. Это произошло после того, как США сняли последние нефтяные санкции против этой страны. В общем, за первый раз, Сирией было экспортировано 600 тысяч баррелей тяжелой сырой нефти. Нынешнее сирийское правительство планирует активно развивать нефтяную промышленность, в частности, заключает соответствующие соглашения с другими государствами.
Какова стоимость нефти 4 сентября?
Сегодня стоимость нефти снизилась. Brent 4 сентября торгуется по – 67,14 доллара за баррель, WTI – 63,46 доллара за баррель, Urals – 62,21 доллара за баррель.