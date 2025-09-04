Именно из нефти изготавливается много видов горючего. В том числе и дизель и бензин.

Сколько горючего получают из литра нефти?

1 баррель нефти это ориентировочно – 158,988 литра, сообщает 24 Канал.

Интересно! Для измерения нефти используется именно "американский нефтяной баррель". Эту величину ввели в обращение еще в XX веке. Сейчас баррель используют для расчетов из-за его удобства.

Округлим, считая, что в 1 барреле 160 литров нефти. Тогда получается, что готового продукта из этого количества выйдет:

примерно 85 – 102 литра бензина (октановое число 95 – 92);

25 – 30 литров дизеля;

1 литр – моторного масла;

9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;

20 – 25 литров авиационного топлива;

5 – 7 литров мазута;

8 – 10 литров нефтяного кокса;

4 – 5 литров сжиженного газа.

То есть, исходя из расчетов, получится, что:

с 1 барреля нефти получится достаточно бензина, чтобы проехать примерно 1 – 2 тысячи километров, в зависимости от расхода авто;

а вот пассажирскому самолету авиационного топлива с 1 барреля хватит только на километр.

Что происходит на мировом рынке с нефтью сейчас?

3 сентября вступило в силу решение ЕС о снижении предельной цены на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель. Ранее потолок составлял – 60 долларов. Эти ограничения поддержали и другие страны, в частности, Великобритания и Швейцария.

Канада также поддержала снижение "ценового потолка" на российскую нефть до 47,6 гривны за баррель. Оттава считает, что это поможет ограничить возможности Кремля финансировать войну против Украины.

Сирия начала экспортировать нефть. Это произошло после того, как США сняли последние нефтяные санкции против этой страны. В общем, за первый раз, Сирией было экспортировано 600 тысяч баррелей тяжелой сырой нефти. Нынешнее сирийское правительство планирует активно развивать нефтяную промышленность, в частности, заключает соответствующие соглашения с другими государствами.