Саме з нафти виготовляється багато видів пального. У тому числі й дизель та бензин.

Скільки пального отримують з літра нафти?

1 барель нафти це орієнтовно – 158,988 літра, повідомляє 24 Канал.

Цікаво! Для виміру нафти використовується саме "американський нафтовий барель". Цю величину ввели в обіг ще у XX столітті. Зараз барель використовують для розрахунків через його зручність.

Округлимо, вважаючи, що в 1 барелі 160 літрів нафти. Тоді виходить, що готового продукту з цієї кількості отримаємо:

приблизно 85 – 102 літри бензину (октанове число 95 – 92);

25 – 30 літрів дизелю;

1 літр – моторної оливи;

9 – 11 літрів нафтопереробного газу;

20 – 25 літрів авіаційного пального;

5 – 7 літрів мазуту;

8 – 10 літрів нафтового коксу;

4 – 5 літрів скрапленого газу.

Тобто, виходячи з розрахунків, вийде, що:

з 1 бареля нафти вийде достатньо бензину, аби проїхати приблизно 1 – 2 тисячі кілометрів, залежно від розходу авто;

а от пасажирському літаку авіаційного пального з 1 бареля вистачить лише на кілометр.

Що відбувається на світовому ринку з нафтою зараз?

3 вересня набрало чинності рішення ЄС про зниження граничної ціни на російську нафту до 47,6 долара за барель. Раніше стеля складала – 60 доларів. Ці обмеження підтримали і інші країни, зокрема, Велика Британія та Швейцарія.

Канада також підтримала зниження "цінової стелі" на російську нафту до 47,6 гривні за барель. Оттава вважає, що це допоможе обмежити можливості Кремля фінансувати війну проти України.

Сирія почала експортувати нафту. Це сталося після того, як США зняли останні нафтові санкції проти цієї країни. Загалом, за перший раз, Сирією було експортовано 600 тисяч барелів важкої сирої нафти. Теперішній сирійський уряд планує активно розвивати нафтову промисловість, зокрема, укладає відповідні угоди з іншими державами.