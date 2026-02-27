Не верят Украине: Венгрия и Словакия готовятся проверить "Дружбу"

Сегодня Венгрия и Словакия договорились о создании совместного комитета. Этот орган должен провести расследование повреждений нефтепровода "Дружба". В частности, выяснить почему так долго происходит ремонт этого пути.

Что известно об инициативе Венгрии и Словакии?

Обе страны призвали Киев предоставить комитету доступ к "Дружбе", сообщает Reuters.

Читайте также Все совсем не так, как говорит Орбан: действительно ли нет замены для "Дружбы"

Венгрия и Словакия продолжают обвинять Украину и, в частности, Зеленского в том, что "Дружба" не функционирует по политическим причинам. Киев эти тезисы отрицает.

В частности, вчера Орбан записал видеообращение и опубликовал его в сети Х. Там он прокомментировал создание комитета, а также добавил, что его поддерживает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Я призываю президента Зеленского предоставить доступ к комитету и обеспечить необходимые условия для его работы.

Стоит сказать, что Венгрия и Словакия пытаются шантажировать Украину. В частности, словацкое государство прекратило экстренные поставки электроэнергии на украинскую территорию.

Еврокомиссия отметила, что сейчас угроз для энергетической безопасности Европы нет. В то же время комиссия попросила Киев ускорить ремонт. Зеленский указал, что ощутимо увеличить темп невозможно именно из-за российских атак.

Что важно знать о ситуации с "Дружбой"?