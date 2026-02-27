Что известно об инициативе Венгрии и Словакии?
Обе страны призвали Киев предоставить комитету доступ к "Дружбе", сообщает Reuters.
Читайте также Все совсем не так, как говорит Орбан: действительно ли нет замены для "Дружбы"
Венгрия и Словакия продолжают обвинять Украину и, в частности, Зеленского в том, что "Дружба" не функционирует по политическим причинам. Киев эти тезисы отрицает.
В частности, вчера Орбан записал видеообращение и опубликовал его в сети Х. Там он прокомментировал создание комитета, а также добавил, что его поддерживает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Я призываю президента Зеленского предоставить доступ к комитету и обеспечить необходимые условия для его работы.
Стоит сказать, что Венгрия и Словакия пытаются шантажировать Украину. В частности, словацкое государство прекратило экстренные поставки электроэнергии на украинскую территорию.
Еврокомиссия отметила, что сейчас угроз для энергетической безопасности Европы нет. В то же время комиссия попросила Киев ускорить ремонт. Зеленский указал, что ощутимо увеличить темп невозможно именно из-за российских атак.
Что важно знать о ситуации с "Дружбой"?
Нефтепровод "Дружба" остановился в конце января 2026 года. Причиной стала атака России на украинскую территорию.
Именно через "Дружбу" поступала российская нефть в Словакию и Венгрию. Эти государства единственные страны ЕС, кто получает сырье из России. Из-за прекращения поставок, они были вынуждены искать альтернативные источники, а также – использовать государственные резервы.
Венгрия даже заблокировала 20 пакет санкций ЕС против России. Таким образом страна пытается давить на Киев и страны-члены Евросоюза.