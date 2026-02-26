В чем Сийярто обвинил Украину?

Как сказал Сийярто, временного поверенного в делах Венгрии в Украине было вызвано в МИД, говорится в сообщении венгерского министра.

Читайте также Все совсем не так, как говорит Орбан: действительно ли нет замены для "Дружбы"

Сийярто говорит, что трубопроводы закрыты не по техническим причинам. Всему виной – политические мотивы.

Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии Они (украинцы– 24 Канал) признали, что нет никаких физических или технических причин для того, чтобы не возобновлять поставки, что это исключительно политические причины. Они также ясно дали понять, что в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию они хотят оружие и деньги.

Министр добавил, что он отказывается посылать деньги венгерского народа и оружие Украине. Также он предостерег украинское правительство от вмешательства в политические процессы в Венгрии. Сийярто еще раз настоял на необходимости возобновить поставки нефти через "Дружбу".

Они не могут угрожать нам, они не могут играть с нами, они не могут создавать чрезвычайную ситуацию с энергоснабжением здесь, в Венгрии,

– сказал Сийярто.

Заметим, что недавно Зеленский прокомментировал эту ситуацию. По его словам, Россия продолжает атаковать Украину. Именно поэтому процесс восстановления длится дольше. Ведь сверхважно сохранить жизни людей, которые ремонтируют нефтепровод, сообщает Офис Президента.

Важно! Россия неоднократно наносила повторные удары по ремонтным бригадам, которые восстанавливали украинскую инфраструктуру.

Что известно о ситуации с "Дружбой"?