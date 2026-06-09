Что известно о грузе, который был доставлен на Филиппины?

Ранее данные Kpler показывали, что танкер Suezmax Ocean Start доставил именно иранскую сырую нефть на НПЗ Bataan компании Petron, сообщает Reuters.

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Впоследствии эти данные были пересмотрены. Стало известно, что указанный танкер доставил нефть Urals из России.

Если опираться на пересмотренные данные:

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судно Ocean Start было загружено в начале мая;

это произошло путем перегрузки с судна на судно (STS), процедура осуществлялась недалеко от вод Сингапура;

передавало нефть судно – Suezmax Caruzo;

Suezmax Caruzo было загружено в российском Шесхарисе еще в конце марта.

Обратите внимание! Перед этим Kpler отмечали, что на Ocean Start груз попал с танкера Kylo. Загрузка, как тогда отмечалось, происходила на иранском острове Харг

Другая аналитическая фирма, Vortexa, заявила на этой неделе, что она все еще идентифицирует груз как иранскую сырую нефть, доставленную на нефтеперерабатывающий завод Petron судном Ocean Start после перегрузки STS с Noxen, которое имеет тот же номер IMO, что и Kylo на платформах отслеживания судов,

– указывает издание.

Как продаются иранская и российская нефть Филиппинам?