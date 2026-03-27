Нефть получат не все: Япония предупредила страны Азии
- Япония будет продавать нефть из своих резервов только отечественным НПЗ, без распространения на другие страны.
- Это решение принято на фоне кризиса поставок из-за перекрытия Ормузского пролива.
Министр торговли Японии сказал, что страна будет реализовывать нефть из своих резервов. Однако ее получат только отечественные НПЗ. Это показывает то, что правительство Японии не планирует распространять национальные поставки в другие страны.
Что известно о решении Японии?
Сейчас значительное количество азиатских стран ищут помощь и нуждаются в нефти, сообщает Bloomberg.
Относительно продажи стратегических нефтяных резервов, мы, безусловно, нацелены на отечественные нефтяные и нефтеперерабатывающие компании. Однако ситуация может несколько отличаться для совместных резервов со странами-производителями нефти. Мы намерены внимательно следить за развитием событий и принимать соответствующие решения в каждом отдельном случае
Заметим, в марте страна начала высвобождать свои запасы нефти. Таким образом страна стремится облегчить кризис поставок, который наступила из-за почти полного перекрытия Ормузского пролива.
К тому же в начале этой недели глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол и премьер-министр Японии Санае Такаичи обсудили дальнейшие действия. Они указали, что дальнейшее скоординированное высвобождение запасов нефти возможно, если это будет необходимо, сообщает Bloomberg.
Нет сомнений, что Азия сталкивается с чрезвычайно сложной ситуацией. Рынок нефти является глобальным, и поддержка баланса спроса и предложения на азиатском рынке имеет решающее значение не только для обеспечения стабильных поставок энергии в нашу страну, но и для поддержки и укрепления промышленных цепей поставок Японии,
– указывает Аказава.
Какова сейчас ситуация с нефтью в Японии?
Сейчас ряд стран Азии сталкиваются с проблемами в поставках нефти. Как известно, именно Филиппины и Вьетнам обратились к Японии за поддержкой.
Важно понимать, что именно Япония имеет одни из крупнейших запасов нефти. Они находятся не только в стране, а и у стран-производителей нефти. Речь, в частности, об ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии.
Внутри Японии используются субсидии, чтобы удерживать розничные цены на бензин – на уровне 170 иен за литр. Таким образом правительство пытается облегчить ситуацию для домохозяйств.