Последние изменения на рынке нефти

В понедельник, 28 ноября, нефть Brent торгуется по цене на уровне 80,86 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки упали на 3,31%.

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Контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – сейчас стоят 73,92 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело на 3,09%. Это минимальная цена нефти с декабря 2021 года.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 80,87 доллара за баррель;

за баррель; Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 73,96 доллара за баррель.

Ключевые факторы влияния на рынке нефти

Эксперты выделяют две основные причины, из-за которых цены на нефть стремительно упали. Прежде всего это касается массовых протестов в Китае. Люди вышли на улицы из-за ограничений, действующих в стране в связи с коронавирусом. Дело в том, что официальный Пекин поддерживает политику нулевой терпимости к коронавирусу.

Это отрицательно сказывается как на второй экономике мира, так и на глобальных рынках. В том числе речь идет о нефти, ведь Китай является одним из крупнейших импортеров сырья.

Второй фактор влияния – ослабление санкций США против Венесуэлы. Минфин США выдал специальную лицензию компании Chevron для возобновления добычи нефти в Венесуэле. Принятию этого решения способствовало возобновление возобновления переговоров между оппозиционными политиками и президентом страны Николасом Мадуро.