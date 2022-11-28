В октябре 2022 года сообщалось, что администрация действующего президента США Джозефа Байдена готовится ослабить санкции против Венесуэлы. Этот шаг может помочь увеличить объемы предложения сырья на рынке, что в результате приведет к снижению цен на черное золото.

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Американская компания возобновит добычу нефти в Венесуэле

Подразделение Министерства финансов США OFAC, который специализируется на контроле за иностранными активами страны, выдало специальную лицензию энергетической компании Chevron, которая гарантирует ее разрешение на проведение ряда процессов, связанных с нефтью. Речь идет о:

добыче;

транспортировке;

поставках нефти и нефтепродуктов в США, которые были произведены совместными предприятиями Chevron.

В американской компании также теперь есть право проводить все необходимые для технического обслуживания и ремонта процессы. Кроме того, Chevron сможет покупать и перевозить в Венесуэлу товары или ресурсы, необходимые для эффективной деятельности компании. Добавим, что стоимость американской нефти упала до нового минимума с декабря 2021 года из-за массовых протестов в Китае.

К теме! На момент создания этого материала, акции одной из крупнейших корпораций мира торгуют на рынке по цене на уровне 183,70 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 355,2 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance.

Стоит отметить, что Минфин предоставил Chevron лицензию, которая гарантирует, что Венесуэла не будет получать финансовую выгоду от деятельности американской компании. В частности, речь идет о государственной компании PDVSA. Следует выделить и такие моменты:

У компании из США нет права платить какие-либо налоги или роялти правительству Венесуэлы;

Это правило также касается выплаты дивидендов компании PDVSA или другим юридическим лицам, в которых это государственное учреждение прямо или косвенно владеет долей акций в размере от 50%.

Решение о предоставлении лицензии было принято после того, как оппозиционные политики в Венесуэле и администрация президента страны Николаса Мадуро заявили о возобновлении переговорного процесса.