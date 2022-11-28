В октябре 2022 года сообщалось, что администрация действующего президента США Джозефа Байдена готовится ослабить санкции против Венесуэлы. Этот шаг может помочь увеличить объемы предложения сырья на рынке, что в результате приведет к снижению цен на черное золото.
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Американская компания возобновит добычу нефти в Венесуэле
Подразделение Министерства финансов США OFAC, который специализируется на контроле за иностранными активами страны, выдало специальную лицензию энергетической компании Chevron, которая гарантирует ее разрешение на проведение ряда процессов, связанных с нефтью. Речь идет о:
добыче;
транспортировке;
поставках нефти и нефтепродуктов в США, которые были произведены совместными предприятиями Chevron.
В американской компании также теперь есть право проводить все необходимые для технического обслуживания и ремонта процессы. Кроме того, Chevron сможет покупать и перевозить в Венесуэлу товары или ресурсы, необходимые для эффективной деятельности компании. Добавим, что стоимость американской нефти упала до нового минимума с декабря 2021 года из-за массовых протестов в Китае.
Стоит отметить, что Минфин предоставил Chevron лицензию, которая гарантирует, что Венесуэла не будет получать финансовую выгоду от деятельности американской компании. В частности, речь идет о государственной компании PDVSA. Следует выделить и такие моменты:
- У компании из США нет права платить какие-либо налоги или роялти правительству Венесуэлы;
- Это правило также касается выплаты дивидендов компании PDVSA или другим юридическим лицам, в которых это государственное учреждение прямо или косвенно владеет долей акций в размере от 50%.
Решение о предоставлении лицензии было принято после того, как оппозиционные политики в Венесуэле и администрация президента страны Николаса Мадуро заявили о возобновлении переговорного процесса.