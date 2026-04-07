Именно у этой страны Индия будет покупать нефть: речь идет вовсе не о России

Индия планирует импортировать нефть из Венесуэлы. Это самый большой объем за последние 6 лет. Таким образом Индия стремится компенсировать дефицит, который возник в результате ситуации на Ближнем Востоке.

Сколько нефти получит Индия из Венесуэлы?

Как показывают данные Kpler, в течение апреля к западному побережью Индии из Венесуэлы поступит более 12 миллионов баррелей нефти, сообщает Bloomberg.

Читайте также Ирак может восстановить экспорт нефти до довоенного уровня за неделю, но есть 2 условия

Важно! Это самый большой объем, начиная с февраля 2020 года.

Вероятно, партии, которые сейчас прибывают, были забронированы ранее. Это может указывать на долгосрочность сотрудничества.

Тяжелые венесуэльские баррели, как правило, дают большую долю средних дистиллятов, таких как дизельное топливо и реактивное топливо, что является важным в нынешних условиях, когда эти рынки остаются структурно напряженными,

– указывает издание.

Важно понимать, что Индия чрезвычайно зависима от импорта нефти. Недавно стало известно о переговорах между премьером Индии Моди и президентом Ирана Пезешкианом. Они обсуждали важность стабильности нефтяных поставок. Индийский премьер призвал решить эти вопросы путем дипломатии, сообщил Моди в соцсети X.

