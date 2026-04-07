Что известно о возобновлении экспорта Ираком?

Нужно понимать, что Ирак потерпел наибольшее падение нефтяных доходов из-за перекрытия Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Такая ситуация в Ираке, фактически, сложилась из-за отсутствия альтернативных поставок, сообщает Reuters. В то же время страна имеет возможность быстро восстановиться. То есть, вернуться к уровню, что был до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Обратите внимание! Уровень добычи в Ираке до конфликта составлял – 4,3 миллиона баррелей в сутки.

Мы не получили никаких официальных документов о разрешении на проход иракских танкеров,

– отметил глава иракской нефтяной компании Basra Oil Company Бассем Абдул Карим.

Важно! Бассем Абдул Карим отметил, что существуют только устные договоренности.

Сейчас Ирак добывает примерно 900 тысяч баррелей в день. Еще в марте иракская добыча нефти снизилась почти на 80%.

Для понимания, ситуация выглядит так:

добыча на месторождении Румайла снизилась до почти 400 тысяч баррелей в сутки, ранее она составляла – 1,35 миллиона баррелей в сутки;

на месторождении Зубайр до почти 300 тысяч баррелей в сутки.

Несколько меньших месторождений эксплуатируются на ограниченных уровнях, чтобы обеспечить непрерывную добычу попутного газа, который используется для производства электроэнергии в стране, тогда как остановки на других объектах использовались как возможность для проведения технического обслуживания,

– указал Абдул Карим.

Какова ситуация с нефтью в Ираке сейчас?