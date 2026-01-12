Вы будете поражены: имеет ли на самом деле венесуэльская нефть влияние на рынок

Если опираться на статистические данные, получится, что влияние венесуэльской нефти на мировой рынок незначительно. Хотя и запасы черного золота в этой стране одни из крупнейших в мире.

Как влияет на мировой рынок нефть из Венесуэлы?

В комментарии 24 Каналу эксперт Михаил Гончар указал, что ранее нефть в Венесуэле не добывалась массово.

Михаил Гончар Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" И основная причина заключается в том, что по сравнению с нефтью Саудовской Аравии, где тоже значительные запасы этого ресурса, венесуэльская нефть – это сорта тяжелых и сверхтяжелых нефтей.

Как говорит Гончар, эти сорта нефти:

высокосернистые;

а некоторые даже – с примесями тяжелых металлов.

Именно поэтому такая нефть не очень востребована. Ведь перерабатывать и транспортировать эти сорта, чрезвычайно трудно.

Важно! В Венесуэле есть только один сорт легкой нефти. Однако его запасов довольно немного.

Когда американские нефтяные компании зашли на добывающий рынок Венесуэлы, то было разработано несколько подходов для реализации. Именно тогда создали и специальную технологию для переработки этой нефти. Тяжелые сорта смешивали с легкими.

Учитывая это, замечает Гончар, не стоит ожидать, что нефть из Венесуэлы сразу радикально повлияет на мировой рынок. Ведь она точно не "потечет рекой".

Какова ситуация с нефтью из Венесуэлы сейчас?