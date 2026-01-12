Ви будете вражені: чи має насправді венесуельська нафта вплив на ринок

Якщо спиратися на статистичні дані, вийде, що вплив венесуельської нафти на світовий ринок незначний. Хоча і запаси чорного золота у цій країні одні з найбільших у світі.

Як впливає на світовий ринок нафта з Венесуели?

У коментарі 24 Каналу експерт Михайло Гончар вказав, що раніше нафта у Венесуелі не видобувалась масово.

Михайло Гончар Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" І основна причина полягає у тому, що у порівнянні із нафтою Саудівської Аравії, де теж значні запаси цього ресурсу, венесуельська нафта – це сорти важких та надважких нафт.

Як каже Гончар, ці сорти нафти:

високосірчасті;

а деякі навіть – із домішками важких металів.

Саме тому така нафта не дуже затребувана. Адже переробляти та транспортувати ці сорти, надзвичайно важко.

Важливо! У Венесуелі є лише один сорт легкої нафти. Проте його запасів доволі небагато.

Коли американські нафтові компанії зайшли на видобувний ринок Венесуели, то було розроблено декілька підходів для реалізації. Саме тоді створили і спеціальну технологію для переробки цієї нафти. Важкі сорти змішували з легкими.

Враховуючи це, зауважує Гончар, не варто очікувати, що нафта з Венесуели одразу радикально вплине на світовий ринок. Адже вона точно не "потече рікою".

Яка ситуація з нафтою з Венесуели зараз?