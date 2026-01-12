Ви будете вражені: чи має насправді венесуельська нафта вплив на ринок
- Венесуельська нафта має високий вміст сірки і домішки важких металів, через що її важко переробляти та транспортувати.
- Нафта з Венесуели не має значного впливу на світовий ринок, попри великі запаси.
Якщо спиратися на статистичні дані, вийде, що вплив венесуельської нафти на світовий ринок незначний. Хоча і запаси чорного золота у цій країні одні з найбільших у світі.
Як впливає на світовий ринок нафта з Венесуели?
У коментарі 24 Каналу експерт Михайло Гончар вказав, що раніше нафта у Венесуелі не видобувалась масово.
І основна причина полягає у тому, що у порівнянні із нафтою Саудівської Аравії, де теж значні запаси цього ресурсу, венесуельська нафта – це сорти важких та надважких нафт.
Як каже Гончар, ці сорти нафти:
- високосірчасті;
- а деякі навіть – із домішками важких металів.
Саме тому така нафта не дуже затребувана. Адже переробляти та транспортувати ці сорти, надзвичайно важко.
Важливо! У Венесуелі є лише один сорт легкої нафти. Проте його запасів доволі небагато.
Коли американські нафтові компанії зайшли на видобувний ринок Венесуели, то було розроблено декілька підходів для реалізації. Саме тоді створили і спеціальну технологію для переробки цієї нафти. Важкі сорти змішували з легкими.
Враховуючи це, зауважує Гончар, не варто очікувати, що нафта з Венесуели одразу радикально вплине на світовий ринок. Адже вона точно не "потече рікою".
Яка ситуація з нафтою з Венесуели зараз?
3 січня 2026 року стало відомо, що сили США захопили венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Лідера Венесуели доставили на американську територію. Трамп звинуватив Мадуро у низці важких злочинів, зокрема, наркоторгівлі.
Після цього, Трамп почав переговори з урядом Венесуели. Американський президент вимагав доступу до ресурсів. Наразі саме уряд США контролюватиме реалізацію нафти з Венесуели.