Удар по Пекину: Трамп неожиданно подставил Си

Именно Китай является основным покупателем нефти из Венесуэлы. Однако сейчас процесс торговли под угрозой. Ситуация обострилась после того, как американские силы свергли режим Мадуро.

Почему Китаю проблематично получать нефть из Венесуэлы сейчас?

Трамп сообщил, что именно США будут управлять Венесуэлой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

К тому же по плану американского президента:

американские компании восстановят нефтяную промышленность Венесуэлы;

венесуэльскую нефть будут продавать крупным мировым покупателям.

Важно! Венесуэла имеет одни из крупнейших запасов нефти в мире.

В то же время в прошлом году поставки из Венесуэлы достигли лишь 4% импорта нефти в Китай. Однако это не означает, что отсутствие такой продукции не будет замечено. Дело в качестве нефти.

Эта южноамериканская страна поставляет уникальный вид шламовой сырой нефти с высоким содержанием серы, которая используется для производства битума, жизненно важного для строительства и строительства дорог. Нефть также имеет значительные скидки, что делает ее популярной среди независимых китайских НПЗ, известных как "чайники",

– отметило издание.

Заметьте! Именно на "чайники" приходится примерно половина импорта Китая из Венесуэлы.

Стоит сказать, что китайские покупатели не почувствуют стресс от сложившейся ситуации сразу. В частности, из-за запасов санкционной сырой нефти в плавучих хранилищах.

Как показывают данные Kpler, почти 82 миллиона баррелей сейчас хранятся на танкерах в водах Китая и Малайзии, причем:

более четверти из этой нефти – из Венесуэлы;

а остальная – из Ирана.

Китайские нефтяные гиганты Sinopec и China National Petroleum также имеют права на разработку венесуэльских нефтяных запасов. Однако обещание Трампа о том, что американские компании восстановят нефтяную промышленность страны, вызывает серьезные сомнения относительно того, будут ли китайские фирмы играть какую-то роль,

– сообщает издание.

Интересно, что цены на нефть на мировом рынке не изменились из-за событий в Венесуэле. Ведь доля венесуэльского продукта чрезвычайно мала. В частности, в 2025 году добыча нефти в Венесуэле составляла всего 1 миллион баррелей в сутки. Для понимания, это примерно 1% от мирового производства. Такая ситуация стала следствием неэффективного руководства, сообщает Reuters.

Что известно о ситуации с венесуэльским президентом?