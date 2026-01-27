Хватит вмешательств Трампа: правительство Венесуэлы сделало важное заявление

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес указала, что венесуэльское государство устало от вмешательства США. Речь идет, в частности, о попытке американских чиновников повлиять на реформы нефтяной отрасли.

Какое заявление сделала Делси Родригес?

Стало известно, что Делси Родригес обратилась к работникам нефтяной промышленности штата Ансоатеги, сообщает Bloomberg.

Читайте также Доплаты в размере 20 тысяч гривен: кто получит деньги от правительства уже в феврале

Делси Родригес Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Хватит приказов Вашингтона венесуэльским политикам, пусть венесуэльская политика решает наши разногласия и конфликты. Достаточно вмешательства иностранных государств.

Заметим, что Делси вместе с братом Хорхе Родригесом – председателем Национального собрания сейчас усиливают риторику, о необходимости уменьшить влияние США. Сейчас представители венесуэльского правительства пытаются найти баланс в сотрудничестве с администрацией Трампа.

Родригес провели встречу с работниками Petróleos de Venezuela на НПЗ в Пуэрто-Ла-Крус. Это произошло после того, как прозвучала критика, относительно реформ.

Напомним, ранее нефтяной сектор Венесуэлы контролировался именно правительством. Однако сейчас США стремятся ликвидировать государственную монополию и позволить частным компаниям производить, продавать сырую нефть.

Несмотря на риторику Родригес, ее правительство продолжает успокаивать Вашингтон, в частности освобождая десятки политических заключенных в рамках широкого процесса, который начался 8 января после ареста Николаса Мадуро,

– указывает издание.

Как известно уже сейчас, освобождено было 229 политических заключенных. Однако есть еще сотни людей, которые до сих пор находятся за решеткой, сообщает DW.

Что известно о реализации венесуэльской нефти правительством США?