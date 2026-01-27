Хватит вмешательств Трампа: правительство Венесуэлы сделало важное заявление
- Делси Родригес заявила об усталости Венесуэлы от вмешательства США, особенно в нефтяную отрасль.
- Венесуэльское правительство освободило 229 политических заключенных в рамках процесса примирения с США.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес указала, что венесуэльское государство устало от вмешательства США. Речь идет, в частности, о попытке американских чиновников повлиять на реформы нефтяной отрасли.
Какое заявление сделала Делси Родригес?
Стало известно, что Делси Родригес обратилась к работникам нефтяной промышленности штата Ансоатеги, сообщает Bloomberg.
Хватит приказов Вашингтона венесуэльским политикам, пусть венесуэльская политика решает наши разногласия и конфликты. Достаточно вмешательства иностранных государств.
Заметим, что Делси вместе с братом Хорхе Родригесом – председателем Национального собрания сейчас усиливают риторику, о необходимости уменьшить влияние США. Сейчас представители венесуэльского правительства пытаются найти баланс в сотрудничестве с администрацией Трампа.
Родригес провели встречу с работниками Petróleos de Venezuela на НПЗ в Пуэрто-Ла-Крус. Это произошло после того, как прозвучала критика, относительно реформ.
Напомним, ранее нефтяной сектор Венесуэлы контролировался именно правительством. Однако сейчас США стремятся ликвидировать государственную монополию и позволить частным компаниям производить, продавать сырую нефть.
Несмотря на риторику Родригес, ее правительство продолжает успокаивать Вашингтон, в частности освобождая десятки политических заключенных в рамках широкого процесса, который начался 8 января после ареста Николаса Мадуро,
– указывает издание.
Как известно уже сейчас, освобождено было 229 политических заключенных. Однако есть еще сотни людей, которые до сих пор находятся за решеткой, сообщает DW.
Что известно о реализации венесуэльской нефти правительством США?
3 января 2026 года стало известно о захвате спецподразделением США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Впоследствии произошло устранение венесуэльского лидера. Место президента Венесуэлы тогда заняла Делси Родригес.
Американское правительство получило контроль над ресурсами Венесуэлы. В частности, нефтью. Часть средств от реализации этого сырья планируют потратить на развитие Венесуэлы.