Кому доплатят 20 тысяч гривен к зарплате?

Деньги можно будет получить уже в феврале, передает Правительственный портал.

Средства выплатят таким категориям лиц:

энергетикам;

тепловикам;

газовикам;

коммунальщикам;

железнодорожникам.

Они будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате. Это часть пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам,

– заявила Юлия Свириденко.

Средства будут начисляться в течение января – марта этого года. Первые выплаты – за январь – поступят в феврале.

По словам Свириденко, механизм получения выплат упрощен. Поэтому украинцы не будут тратить время или силы на бюрократию.

Важно! Предприятия подадут списки ремонтников. Те, кто имеют право на получение доплат, получат сообщение через Дію или смс.

Напомним, что столичным предприятиям, которые привлечены в ликвидации чрезвычайной ситуации в Киеве, выплатят дополнительное денежное вознаграждение. Об этом сообщал мэр города Виталий Кличко.

КП "Киевтеплоэнерго" уже выделило 50 миллионов гривен на премирование работников по поручению мэра столицы. Об этом он написал 15 января.

Обратите внимание! Ранее Кличко давал поручение столичным предприятиям выплатить вознаграждение тем специалистам, которые днем и ночью работают, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги. В частности речь идет о "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", управляющим компаниям, "Киевавтодора", КАРС.

Какую еще помощь внедряет правительство на фоне чрезвычайной ситуации?