Нужно все: Трамп указал, что необходимо сделать с ресурсами Венесуэлы
- Трамп требует от вице-президента Венесуэлы Делси Родригес предоставить полный доступ к ресурсам страны.
- Трамп угрожает жесткими действиями, если Родригес не согласится на сотрудничество, отмечая, что последствия для нее могут быть более серьезными, чем для Мадуро.
Американские силы захватили венесуэльского президента Николаса Мадуро. После этого, обязанности лидера страны начала выполнять вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. К ней обратился Трамп.
Что Трамп хочет делать с ресурсами Венесуэлы?
Сейчас Трамп требует от Родригес полный доступ к венесуэльским ресурсам, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Читайте также Одинаковое название, а разница существенная: какие ключевые различия между долларами Канады и США
Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам их страны, которые позволят нам отстроить их страну.
Заметим, что ранее Трамп уже угрожал Родригес. Американский президент пообещал жесткие действия, если венесуэльская вице-президент не согласится сотрудничать, сообщает The Atlantic.
Если она (24 Канал – Родригес) не сделает то, что нужно, она заплатит очень высокую цену, вероятно, выше, чем Мадуро,
– сказал Трамп.
Что известно о захвате Мадуро силами США?
В субботу 3 января американские силы захватили президента Венесуэлы и его жену. Впоследствии супругов вывезли из страны. СМИ сообщили, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес находились на базе ВВС США Stewart в Нью-Йорке.
По словам Трампа, Мадуро должен отвечать перед судом, в частности, за наркоторговлю. Сейчас венесуэльский президент продолжает находиться под наблюдением американских сил в США.
Вместе с этим, Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение о временном лидере. На время отсутствия Мадуро им стала – вице-президентка Делси Родригес.