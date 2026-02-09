Що відомо про закупівлю Індією нафти у Венесуели?

Поставка закупленої нафти має відбутися у другій половині квітня, повідомляє Reuters.

Цікаво! Продавцем нафти виступила компанія Trafigura.

Розподіл нафти відбуватиметься так:

на IOC припадає частка – 1,5 мільйона барелів;

HPCL – приблизно 500 тисяч барелів.

Купівля венесуельської нафти є першою з боку HPCL, а от IOC, провідний нафтопереробний завод країни, раніше купував венесуельську нафту у 2024 році,

– йдеться у повідомленні Reuters.

Потрібно зрозуміти, що ця покупка є частиною зусиль індійських НПЗ, щодо диверсифікування імпорту. Таким чином Індія прагне замінити російську нафту, аби налагодити стосунки з Вашингтоном, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, нещодавно відбулися переговори США та Індії. На них, як сказав Трамп, було ухвалено рішення про співпрацю. Індія має скоротити закупівлі російської нафти, натомість зменшуються американські мита. Нью-Делі офіційних заяв про відмову від сировини з Росії не робила.

Ціна Merey встановлена ​​відносно бенчмарку в Дубаї та відображає аналогічні ставки, за якими Reliance Industries купила венесуельську нафту у трейдера Vitol,

– вказує видання.

Зверніть увагу! Reliance Industries придбала 2 мільйони барелів венесуельської нафти. Постачання сировини має відбутися у квітні. Знижка за цією угодою склала – майже 6,5 – 7 доларів за барель якщо порівнювати з вартістю марки Brent.

Що важливо знати про ринок нафти зараз?

Нью-Делі та Вашингтон готуються укласти торгівельну угоду. Саме тому Індія хоче прийняти умови США. Йдеться, зокрема, про вимогу Трампа – відмовитись від російської нафти. Завдяки цьому, вказані країни можуть поглибити економічну співпрацю.

На початку січня США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Після цього Трамп продовжив тиснути на венесуельський уряд. Як наслідок, саме США отримали контроль над нафтою з Венесуели.

Важливо! Саме компанії Vitol та Trafigura отримали ліцензії США, які необхідні для здійснення продажу нафти з Венесуели зараз.