Россия начала получать больше за нефть и газ: какие реальные цифры
Россия начала получать больше за реализацию нефти и газа. Речь идет именно о налоговых поступлениях. Они ощутимо выросли в мае 2026 года.
Как изменились поступления России от нефти и газа?
Налоговые поступления от нефти и газа в мае увеличились на 32,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters, ссылаясь на данные российского Минфина.
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В целом налоговые поступления России от нефти и газа за май достигли 678,9 миллиарда рублей. Согласно нынешнему курсу, это примерно – 9,3 миллиарда долларов.
Интересно, что, если сравнивать с апрелем российские доходы сократились на 20,7%. Нужно понимать, что именно в тот месяц в бюджет России поступили дополнительные платежи по налогу на прибыль. Заметим, он уплачивается циклично.
Как известно:
- За первые 5 месяцев 2026 года Россия получила от нефти и газа почти 3 триллиона рублей. Это на 30% меньше чем в аналогичный период 2025 года.
- А в бюджете на 2026 год доходы от нефти и газа прогнозируются в размере 8,92 триллиона рублей. При этом, общие доходы бюджета ожидаются на уровне – 40,28 триллиона рублей.
Насколько важны доходы от нефти и газа для России?
Россия сейчас является третьим по величине производителем и экспортером нефти в мире. Опережают эту страну только США, Саудовская Аравия. Нужно понимать, что доходы от нефти и газа до сих пор являются основным доходным источником для Москвы. Именно эти поступления "поддерживают" российский бюджет, который ощутимо пострадал из-за войны против Украины.
В 2025 году доходы России от нефти и газа упали. Они снизились почти на 24%. Тогда они составили – 8,48 триллиона рублей. Для понимания, это самый низкий уровень с 2020 года.