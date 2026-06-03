Як змінились надходження Росії від нафти та газу?

Податкові надходження від нафти і газу у травні збільшились на 32,4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом торік, повідомляє Reuters, посилаючись на дані російського Мінфіну.

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Загалом податкові надходження Росії від нафти та газу за травень сягнули 678,9 мільярда рублів. Відповідно до теперішнього курсу, це приблизно – 9,3 мільярда доларів.

Цікаво, що, якщо порівнювати з квітнем російські доходи скоротилися на 20,7%. Потрібно розуміти, що саме в той місяць в бюджет Росії надійшли додаткові платежі з податку на прибуток. Зауважимо, він сплачується циклічно.

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Як відомо:

За перші 5 місяців 2026 року Росія отримала від нафти та газу майже 3 трильйони рублів. Це на 30% менше ніж в аналогічний період 2025.

А в бюджеті на 2026 рік доходи від нафти та газу прогнозуються у розмірі 8,92 трильйона рублів. При цьому, загальні доходи бюджету очікуються на рівні – 40,28 трильйона рублів.

Наскільки важливими є доходи від нафти та газу для Росії?