Ближний Восток проигрывает рынок: откуда Индия импортировала рекордные за 9 месяцев объемы нефти

Индия продолжает активно покупать российскую нефть, что является значительной поддержкой для Москвы. Более того, в апреле 2024 года импорт сырья от агрессора достиг многомесячного максимума.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия не прекращала сотрудничество в нефтяном секторе с агрессором. Например, благодаря покупке нефти из России Индия сэкономила миллионы долларов.

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Индия импортировала рекордные объемы нефти из России

В апреле Индия импортировала наибольшие объемы российской нефти за 9 месяцев. Этому способствовало возобновление транспортировки сырья танкерами крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот". Сообщают, что это танкеры, которые не попали под санкционные ограничения.

Индийские компании временно прекратили импортировать российскую нефть на танкерах от "Совкомфлота". Главная причина – в феврале США заявили, что суда компании вместе с ее 14 танкерами нарушают санкции Запада.

За прошлый месяц, первый месяц фискального 2024 – 2025 года, нефтеперерабатывающие заводы в Индии импортировали примерно 1,8 миллиона баррелей российской нефти в сутки.

Этот показатель вырос на 8,2% по сравнению с мартом. Общая доля России в Индии выросла с 32% в марте до 38% в апреле. Зато доля нефтяного импорта из Ближнего Востока (Ирак, Саудовская Аравия) в Индию за апрель снизилась с 46% до 41%.

Индия занимает третье место в мире по объемам импорта и потребления нефти. Поэтому, страна – это один из топовых клиентов на покупку российской нефти, которую транспортируют морским путем. С другой стороны, Россия остается главным поставщиком сырья в Индию, опередив Ирак и Саудовскую Аравию.