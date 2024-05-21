Главные факторы влияния на рынке нефти

Нефть дешевеет на рынке, поскольку инвесторы ожидают, что длительная инфляция в США и высокие процентные ставки могут подавлять потребительский и промышленный спрос. Аналитики добавляют, что сейчас перспектива снижения процентных ставок выглядит более отдаленной.

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С другой стороны, выглядит так, что рынок мало пострадал от политической неопределенности в двух топовых странах-производителях нефти. Речь идет об Иране, где в авиакатастрофе погиб президент Ибрахим Раиси, и Саудовской Аравии с тревожными новостями о здоровье короля.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,07 доллара за баррель (- 0,76%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,93 доллара за баррель (- 1,09%).

Как изменилась стоимость нефти

Во вторник, 21 мая, нефть Brent зафиксировала спад на 57 центов или 0,68%. Стоимость сырья колеблется на уровне 83,14 доллара за баррель.

Параллельно нефть WTI упала в цене на 58 центов или 0,73% до 79,22 доллара за баррель. В общем обе марки нефти завершили предыдущую торговую сессию обе марки нефти подешевели менее, чем на 1% на фоне заявлений от центробанка США по уменьшению ключевой ставки.

Чиновники ожидают больше сигналов о замедлении инфляции, прежде чем они начнут рассматривать вопрос об изменении монетарной политики, согласно данным Reuters.