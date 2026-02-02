Доходы России от ключевой отрасли падают: сколько на самом деле получает Москва

Доходы России от экспорта энергоресурсов падают. Этому способствует падение мировых цен на нефть. Также стоит учитывать последствия санкций против России.

Как изменились доходы России от нефти?

Для понимания, ранее доходы от нефти составляли – 40 – 50% от всех поступлений в федеральный бюджет, сообщает Bild.

Сейчас экономические проблемы России стали все более заметны. А их решение становится невозможным. Один из самых больших ударов получил именно нефтяной сектор России.

В документе, с которым ознакомился BILD, отмечается, что негативные тенденции в российской экономике усиливаются, а государство все хуже справляется с тем, чтобы их сглаживать. При этом речь не идет о прогнозе краха, однако данные показывают, что российские власти, продолжая войну, ставит экономику страны в уязвимое положение,

– отмечает издание.

Важно! Оценки немецкого правительства показывают, что доходы от нефти в 2026 году обеспечат примерно пятую часть от всех бюджетных доходов России.

Заметим, что бюджет России все больше тратится именно на войну:

примерно 40% от всех госрасходов это средства, направленные на оборону и безопасность отмечается в бюджете на 2026, сообщает Moscow Times;

кроме этого, растет зависимость России от Китая.

Интересно! Оценки свидетельствуют, что примерно 87% критически важных для российской военной промышленности товаров обеспечивает именно Китай.

Резервный фонд России также сократился. Он составляет ориентировочно – 42 миллиарда евро. Для понимания, это почти вдвое меньше, чем было в начале полномасштабной войны.

Что еще важно знать о доходах России от нефти?